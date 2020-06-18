شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي لحماية «الزعفرانة» من السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الادارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الاحمر تسليم موقع عملية إنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلف كل بحيرة للشركة المنفذة لحماية قرية الزعفرانة شمال البحر الاحمر من اخطار السيول وذلك تحت اشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية بالغردقة وتجري اعمال تجهيز الموقع للبدء في اعمال الحفر والتنفيذ. وأعلن بيان للإدارة ان العمل جاري بعملية حماية مدينة القصير ضمن أعمال المرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول وتحت اشراف مهندسي ومهندسات الإدارة حيث يتم إنشاء عدد (٤)بحيرة صناعية وحاجز ترابي خلف كل بحيرة وسد اعاقة وقناة صناعية وحاجز الوادي الفرعي. المياة الجوفية تبدأ العمل في إنشاء ٢ بحيرة صناعية وحاجز ترابي لحماية منطقة الرعفرانة من اخطار السيول المياة الجوفية تبدأ العمل في إنشاء ٢ بحيرة صناعية وحاجز ترابي لحماية منطقة الرعفرانة من اخطار السيول الوضع في مصر

اصابات Advertisements 50,437

تعافي 13,528

وفيات 1,938

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنشاء بحيرتين صناعيتين وحاجز ترابي لحماية «الزعفرانة» من السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.