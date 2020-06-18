شكرا لقرائتكم خبر عن أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية بأسيوط الجديدة مجانا طوال أيام الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة بالمجان طوال أيام الامتحانات من مدينة أسيوط الجديدة إلى مقر اللجنة بمحافظه أسيوط (ذهاب وعودة) وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء.

وأضافت المهندسة جيهان عمار أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم أولياء الأمور والتخفيف والتيسير على الطلاب، مع مراعاة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.

وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، لتنفيذ حملات تطهير وتعقيم للمدارس التي من المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة بها، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء.

وأضاف المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنه تم تنفيذ عدة أعمال نظافة ورفع مخلفات بالمبانى والأفنية لإجمالى (5) مدارس، مؤكداً استمرار أعمال التطهير والتعقيم اللازم طوال فترة الامتحانات حرصاً على السلامة العامة للطلاب.

وأكد رئيس جهاز مدينة الشروق، مواصلة حملات التطهير والتعقيم بالمراكز التجارية عقب تطبيق الحظر للاستفادة من التوقيت وسهولة حركة فرق المكافحة.

Advertisements