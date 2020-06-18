شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تستدعي 16 طبيبا وطبيبة من الحاصلين على تفرغ دراسي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء استدعاء عدد 16 طبيبا وطبيبه من الحاصلين على اجازة للتفرغ الدراسي.

وأكد الدكتور طارق شوكة مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد، وزيرة الصحة واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تم إلغاء جميع إجازات التفرغ الدراسي واستدعاء جميع الأطباء الحاصلين على تلك الإجازات.

أضاف شوكه، أن عدد الحاصلين على إجازة للتفرغ الدراسي 16 طبيبا وطبيبه، حيث تم التنبيه عليهم بالعودة إلى استلام العمل في مديرية الصحة بالعريش في موعد غايته أسبوع.

وأشار شوكه إلى أنه في حالة تخلف ايا من الأطباء الحاصلين على اجازة للتفرغ الدراسي عن العودة واستلام العمل في الموعد المحدد سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية.