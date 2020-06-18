شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بفتح الجراجات غير المستغلة أسفل العقارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رئيس مركز الزقازيق بالتنبيه على أصحاب العقارات والأبراج السكنية، بتشغيل الجراجات الموجودة أسفل العمارات لاستيعاب السيارات وعدم تحويلها لمخازن أو محلات، حتى لا تتحول لمصدر خطورة على أرواح المواطنين.

كما أمر المحافظ رئيس مركز الزقازيق بمراجعة تراخيص البناء الممنوحة للأبراج السكنية بمنطقة الغشام واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالف منها.

جاء ذلك خلال قيامه بجولة مفاجئة بشوارع مدينة الزقازيق، للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع القمامة أولاً بأول، وعدم السماح بتراكمها منعاً لانتشار الأمراض والأوبئة، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وكذلك متابعة رفع الإشغالات من الميادين والشوارع الرئيسية وفتح الطرق أمام حركة السيارات، وعبور المواطنين ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق

وتفقد محافظ الشرقية شارع الغشام بالزقازيق وأصدر تعليماته لرئيس المدينة بإزالة السلالم والتلتوارات المخالفة أمام العقارات السكنية والمحال التجارية، لتوسعة الطريق وتيسير حركة السيارات وتوفيرعبور آمن للمواطنين، وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف، مؤكدا أنه من حق المواطن أن يجد رصيفاً يمشي عليه.

وخلال تفقد المحافظ لشارع الغشام ،تلاحظ له ممرا يربط بين عقارين ويعيق حركة دخول السيارات للجراج الكائن أسفل العقارين، ليأمر بازالة الممر وتشغيل الجراج لإستيعاب السيارات.

جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق

كما تفقد المحافظ الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من الممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من كوبري الزهور وصولا إلى كلية الآداب بجامعة الزقازيق بتكلفة تقدر بـ 7 مليون و300 ألف جنيه، مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالممشى لإعادة الوجهه الجمالي والحضاري لمدينة الزقازيق.

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جولة مفاجئة لمحافظ الشرقية بشوارع مدينة الزقازيق

جولة محافظ الشرقية بالزقازيق

جولة محافظ الشرقية بالزقازيق

جولة محافظ الشرقية بالزقازيق

جولة محافظ الشرقية بالزقازيق