شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منار يتفقد شركة مصر للطيران للخدمات الجوية للاطمئنان على وجبات الركاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني زيارة تفقدية مفاجئة لمقر شركة مصر للطيران للخدمات الجوية للاطمئنان على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية الخاصة بإعداد الوجبات وأدوات الطعام المقدمة للركاب خلال رحلاتهم.

وبدأت الجولة بتفقد معمل تحليل وسلامة الأغذية ومخازن البضائع ومنطقة إعداد وإنتاج وتجميع الوجبات، كما اطلع على إجراءات تأمين وتغليف الوجبات قبل صعودها على الطائرات.

وتابع خطة تنفيذ التدابير الاحترازية وطرق التعقيم التي اتخذتها الشركة لوقاية العاملين وكذا ضمان سلامة وجودة الأغذية.

وشدد وزير الطيران على توفير مزيد من الإجراءات الصارمة وزيادة تعقيم أدوات الطعام وتغليفها بطريقة آمنة، كما وجه منار باتخاذ كل إجراءات السلامة والصحة في إعداد الوجبات المقدمة للركاب والتى ستكون مغلفة ومعدة بطريقة ﺁﻣﻨﺔ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ للمعايير ﻮالمواﺻﻔﺎت العالمية والصحية التي أوصت بها منظمات الطيران الدولية.

وخلال الجولة التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بعدد من العاملين بالشركة الذي تزامن وقت نوباتهم مع زيارته التفقدية حيث اطمأن الوزير على التزامهم بتطبيق معايير السلامة والجودة والشروط الصحية التي تهدف إلى توفير مزيد من الضمانات لسلامة وصحة العملاء والعاملين كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والحرص الشديد في المرحلة القادمة خاصة بعد قرار استئناف الحركة الجوية أول الشهر المقبل.

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