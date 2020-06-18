أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 18/6/2020

خلال تعاملات أمس الأربعاء شهد الذهب تراجع ملحوظ بسبب هبوط في السعر العالمي لأوقية، وتشهد أسعار الذهب عالمياً في الوقت الحالي تذبذب واضح بسبب الأوضاع الراهنة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا، وسوف نوافيكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 18 يونيو 2020.

سعر الذهب اليوم الخميس في مصر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الخميس استقراراً ملحوظاً في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات مصر، وهذا بسبب استقرار في سعر الذهب عالمياً، ويتأثر الذهب عالمياً بالوصع الحالي في العالم كله، وجاءت أسعار الذهب اليوم الخميس على النحو التالي:

سجل الذهب عيار 21 نحو 777 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 666 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 27 نحو 888 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6216 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1728 دولار.

وقد تشهد أسعار الذهب في مصر تفاوت طفيف في سعر الأعيرة المتداولة في محافظات مصر، وهذا التفاوت يكون بين جنيها أو جنيهين فقط لا غير.