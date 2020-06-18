تراجع في سعر الدواجن البلدي اليوم الخميس 18 يونيو 2020.. وسعر كيلو الدواجن البيضاء 27 جنيها في الأسواق

منذ انتهاء موسم رمضان وبدأ أسعار الدواجن تتراجع بشكل ملحوظ، وهذا بسبب ضعف الإقبال على شراء الدواجن، وتحديداً في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم كله حاليا وهي جائحة كورونا، وسوف نوافيكم الآن سعر الدواجن اليوم الخميس 18 يونيو 2020.

سعر الدواجن اليوم في مصر

صر الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة، إن أسعار الدواجن البيضاء شهدت استقراراً ملحوظاً اليوم في الأسواق، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة نحو 22 جنيها، بينما تصل للمستهلك بسعر بين 25 و27 جنيها، وهذا حسب المنطقة التي يتم بيعها فيها وبعد إضافة مصاريف النقل وهوامش الربح للحلقات الوسيطة.

في حين سجل كيلو الدواجن المجمدة في الأسواق وزن كيلو بسعر 33 جنيها للكيلو.

بينما سجلت الدواجن البلدي تراجع ملحوظ، حيث سجل سعر الكيلو في المزرعة 28 جنيها، وكانت في الاسبوع الماضي نحو 32 جنيها ، مشيرة أن السعر يصل للمستهلك بين 32 و34 جنيها، وسجلت كرتون البيض سعر 23 جنيها في المزرعة، وتصل للمستهلك بسعر بين 28 و30 جنيها.