شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يوجه بتوفير أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب بمطار الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بجولة تفقدية، مساء اليوم الخميس، داخل مطار الغردقة الدولى لمتابعة استعدادات المطار والاطمئنان على جاهزيته تزامناً مع عودة الرحلات الجوية أول يوليو القادم، حيث رافقه خلال الجولة الطيار عادل المحجوب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار نبيل الملاح مدير مطار الغردقة .

وتفقد الوزير صالتى السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1و2 و كاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة السيور، بالإضافة إلى برج المراقبة والمهبط وجميع مواقع الطائرات والترمك، كما اطمأن على إجراءات التأمين داخل وخارج المطار والأسوار الخارجية وبوابات الخروج وكاميرات المراقبة و تفقد مواقع الخدمة المدنية والمطافئ.

ووجه منار بضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والإلتزام بكافة اجراءات السلامة المتبعة واظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصرالقادمين إلى مدينة الغردقة والتى تعتبر أحد أهم الوجهات السياحية داخل مصر.

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وأشاد وزير الطيران المدني بجميع الإجراءات الأمنية المطبقة بالمطار وبالتنسيق الكامل بين جميع الجهات العاملة و العاملين بالمطار كلٍ في موقعه، كما اطمأن على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الارشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين .