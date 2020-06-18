شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة الأمريكية: العام المقبل هو الأخير لى بالجامعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم فرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة التهاني للمجتمع الجامعي بمناسبة انقضاء العام الجامعي وسط تلك الظروف الصعبة.
وقال في رسالة للمجتمع الجامعي: "اليوم أبلغت مجلس أمناء الجامعة أن العام المقبل هو الأخير وسوف أقضي الصيف مع أسرتي في الولايات المتحدة على أن أعود مرة أخرى في سبتمبر لنشهد فصلي الخريف ثم ربيع عام 2021 على أن تنتهي خدمتي بالجامعة في مثل هذه الأيام من العام المقبل.
أنشئت الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1919 وتعتبر واحدة من الجامعات التي توفر تعليمًا ليبراليًا باللغة الإنجليزية في العالم العربي.
وبمشاركتها في الحياة الاجتماعية والفكرية والثقافية في الوطن العربي فإن الجامعة الأمريكية تعتبر جسراً حيوياً لربط الشرق بالغرب وتربط مصر والمنطقة بالعالم بأسره من خلال الأبحاث العلمية وعقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية وبرامج التعليم بالخارج.
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