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المهندس الإستشارى خالد فاروق رئيسا للقطاع الهندسى بميناء القاهرة الجوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركةً القابضة للمطارات والملاحة الجوية، قرارا بتكليف المهندس الإستشارى خالد فاروق رئيسا للقطاع الهندسى بشركة ميناء القاهرة الجوى 

 

وكان المهندس خالد فاروق يشغل منصب رئيس قطاع التخطيط وكان قد ألتحق للعمل بوزارة الطيران بالشركة المصرية للمطارات منذ عام 1990 قد قام بتصميم مبنى الشركة المصرية للمطارات ومبنى الشركة الوطنية للملاحة الجوية ،كما قام بتصميم العديد من المبانى بالمطارات المصرية المختلفة مثل الأقصر وأسوان ومطروح .

 

من جانبه قال المحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة، إن الشركة  قد قامت بتجديد ورفع كفائة لكافة مبانى مطار القاهرة إستعداد لإستئناف حركة الطيران المزمع تشغيله بداية يوليو المقبل ،مشيرا على جاهزية المطار بمبانيه الثلاثة بالإضافة إلى صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة لإستقبال كافة المترددين على المطار سواء المسافرين أو القادمين وكذلك ذويهم أو مودعيهم مشيرا إلى أن الخطة المعدة مسبقا بتعليمات الشركة القابضة للمطارات بتوجيهات وزارة الطيران الخاصة بتنفيذ الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى والتعقيمات المختلفة سواء لمبانى أومعدات أومكاتب شركة الميناء والمطار يتم تنفيذها على أعلى مستوى

 

جدير بالذكر أن سلطة الطيران المدني كانت قد أعلنت عن توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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