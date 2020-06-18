شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يستقبل 612 مصريا قادمين من السعودية والجزائر والأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس ، 4 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها حوالى 610 مصريين من العالقين بالسعودية والجزائر والأردن ، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

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صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة ، بأن المطار استقبل رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من الجزائر على متنها 152 مصريا ، ورحلة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران قادمة من الأردن على متنها 174 مصريآ ، ورحلة للخطوط السعودية على متنها 171 مصريا من العالقين بالرياض ، ورحلة لمصر للطيران قادمة من المدينة المنورة على متنها 115 مصريآ ، وقام أطباء الحجر الصحى تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحى بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول ، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلى المقررة بـ 14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى عن عودة حوالى 57 ألف من المصريين العالقين فى عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران وشركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدنى، وذلك فى ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفى إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذى تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.