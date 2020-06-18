الرئيس السيسى يبعث برقية تهنئة لملك المغرب بعد نجاح العملية الجراحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس ملك المغرب بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً، هذا نصها: "انه لمن دواعي سعادتي ان اعبر لكم عن صادق التهنئة بمناسبة تعافيكم بنجاح العملية الجراحية، داعياً المولي عز وجل ان يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد خطاكم نحو الاستمرار في قيادتكم الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء". صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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