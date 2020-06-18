شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: قطع كل "الجسور" مع الصين خيار ممكن للولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى تغريدة على تويتر، مساء اليوم الخميس، الصين، بقطع الجسور معها، قائلا: "قطع كل "الجسور" مع الصين خيار ممكن للولايات المتحدة".

فى غضون ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تحت جهود إدارته تحسنت الأوضاع في الولايات الأمريكية من الناحية الاقتصادية بعد أزمة كورونا التى وجهت ضربات قوية لاقوى اقتصاد فى العالم.

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قال ترامب خلال حواره مع حكام الولايات، إنه حان الوقت لإعادة فتح الشركات والأعمال الصغيرة وعبر عن سعادته بعدد الاختبارات التي أجرتها الحكومة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، كما شكر الشركات والافراد الذين ساهموا في توفير و صناعة أجهزة التنفس الصناعي التي كانت تحتاجها المستشفيات لإنقاذ الأرواح.

وأكد ترامب أنه قام ببناء اقوي اقتصاد في العالم محققا افضل الأرقام والمعدلات قبل وصول "الطاعون الصيني" مثلما يطلق عليه وانه مستعد وقادر على بنائه مرة أخرى.