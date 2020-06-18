شكرا لقرائتكم خبر عن هاكرز ينشر روابط إباحية على موقع وزارة الشؤون الدينية بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف السودانية لاختراق "هاكرز" بوضع روابط لمواقع تحوي فيديوهات إباحية، وذلك بعد يوم من تعرّض موقع وزارة الصناعة والتجارة لذات الاختراق.

وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، في توضيح حول الحادثة على «فيس بوك»: «تتابعون تسلسل الهجمة السيبرانية على صفحات الوزارات والمؤسسات والوزراء، والتي بدأها المعتدون بوزارة التجارة والصناعة واليوم تم الاعتداء على موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف».

وتوقع الوزير ألا تقف تلك الهجمة عند ذلك الحد، وأضاف: «إلا أن دمغ موقع كموقع الوزارة بنشر مواد مشينة وحاطّة للأخلاق والقيم يبين لنا قدر السوء والشر الذي يضمره من يحاربوننا، فهم لن يدخروا سلاحاً متاحاً أو محرماً لمحاربتنا».

وأعلن الوزير السوداني عن قبوله لأي نصح سيبراني والاستجابة لأي بلاغ عن ثغرات تمكن من وصفهم بالعابثين بصفحاتنا وحساباتنا، ونقدم اعتذارنا لكل من ساءه هذا الصنيع.