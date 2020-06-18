شكرا لقرائتكم خبر عن ماما سناء في ذمة الله.. جملة أبكت السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "أمي في ذمة الله"..عبارة صادمة وحزينة دونها اليوتيوبر "حمو"
معلنًا وفاة والدته اليوتيوبر الشهيرة باسم "ماما سناء"، ليخيم الحزن والصدمة على السوشيال ميديا، التي وصفتها بـ"ضحكة مصر الحلوة" خاصة أنها كانت ظهرت قبل أيام فى فيديو جديد، وبدت في صحة جيدة بضحكتها المميزة وعفويتها
تداول المئات صور اليوتيوبر الراحلة مع ابنها، مطالبين بالدعاء لها بالرحمة، وبعضهم نشر آيات قرآنية، لتكون صدقة جارية على روحها
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