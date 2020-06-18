الجمل قارئا ومكي خطيبا.. نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أداء صلاة الجمعة غدًا، من مسجد السيدة زينب رضى الله عنها وأرضاها، بمدينة القاهرة، بحضور 20 مصليا فقط.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة النشر بديوان عام الوزارة، بأداء خطبة الجمعة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن موضوع خطبة الجمعة عن: أدب المحن (الأدب مع الله عز وجل والأدب مع الخلق)، مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.

Advertisements

وأبدت وزارة الأوقاف، اعتذارها للإعلاميين عن عدم تمكنها من استقبالهم مراعاة للظروف الراهنة حفاظًا على الجميع، داعية الله العلي العظيم أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وأكدت وزارة الأوقاف، أن إقامة الجمعة المقبلة الـ19 من يونيو الجاري، قاصرة على مسجد السيدة زينب (رضي الله ) فقط.

ودعت الله العلي العظيم، أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ومن المقرر أن ينقل التليفزيون والإذاعة، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة، ويتلو قرآن الجمعة الشيخ حلمي الجمل، قارئ مسجد السيدة زينب.