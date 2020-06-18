وفق إجراءات صارمة.. وزير السياحة والآثار يعلن إعادة افتتاح متحف الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أعلن الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والآثار، استئناف عمل متحف آثار الغردقة أمام الجمهور، باعتباره أول متحف فى مصر يتم إعادة افتتاحه، على إثر تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد العناني في تصريحات صحفية على هامش الجولة التفقدية التي أجراها اليوم بالغردقة، أن المتحف جاهز لاستقبال الجمهور والسياح قريبا، وفق إجراءات احترازية صارمة، تضمن سلامة العاملين بالمتحف والجمهور والسياح.

من جانبه أكد الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن إعادة افتتاح متحف الغردقة، اليوم، أمر طبيعي باعتباره أحدث المتاحف التي تم افتتاحها قبل جائحة كورونا وأكثر المتاحف جاهزية لاستقبال السياح والجمهور، خاصة مع اقتراب عودة السياحة وفتح المجال الجوي أمام السياح في الغردقة.

وأكد عثمان أن هناك ٨ متاحف أخرى سيتم افتتاحها بداية شهر يوليو المقبل، منها المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامي، وغيرها من المتاحف الأخرى التي سيعلن عنها بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.