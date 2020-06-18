محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:
نعت النقابة العامة للأطباء، 3 أطباء توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس.
والأطباء هم: الدكتور عبدالحميد عبدالمجيد السيد، استشاري الباطنة بالمحمودية البحيرة، الذي توفي في مستشفي العزل بكفر الدوار والدكتور سيد حتحوت أستاذ المسالك البولية بطب الأزهر ورئيس قسم المسالك بمستشفي باب الشعرية، والذي توفي بمستشفى الأزهر التخصصي والدكتور حسن محمود فاضل استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفى طما الأسبق بسوهاج، والذي توفي في عزل مستشفي سوهاج العام.
ودعت النقابة، الله، أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان.
كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. وفاة 3 أطباء جراء إصابتهم بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.