مطار القاهرة يستقبل 612 من العالقين بالسعودية والجزائر والأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي مساء الخميس، أربع رحلات طيران اسثتنائية، على متنهم حوالي 612 من العالقين بالسعودية والجزائر والأردن ، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن صالات الوصول استقبلت رحلة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من الجزائر على متنها 152 مصريا، ورحلة لشركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران قادمة من الأردن على متنها 174 مصريا، ورحلة للخطوط السعودية على متنها 171 مصريا من العالقين بالرياض، ورحلة لمصر للطيران قادمة من المدينة المنورة علي متنها 115 مصريا، وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ 14 يوما.

وأعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، عودة 57 ألفا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وإير كايرو، في ضوء سعى الدولة المصرية نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن، وفي إطار التكاتف والتكامل بين كافة مؤسسات الدولة الذس تشهده مصر خلال الفترة الحالية لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.