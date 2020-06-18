الأوقاف: مكافأة تشجيعية للمديريات الأكثر جهدًا في مشروع صكوك الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، منح مكافأة قدرها 20 ألف جنيه لأول خمس مديريات إقليمية تحقق كل منها 500 صك، على أن تقدم المديرية كشفًا بأسماء المشاركين، ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، ومكافأة أخرى قدرها 1500 جنيه لكل إمام أو موظف أو مسئول يحقق 100 صك منفردًا، لأول 20 شخصًا.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن هذه المكافآت تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وأكدت الوزارة، أن مشروع صكوك أضاحي وزارة الأوقاف يهدف إلى خدمة المجتمع، وفي إطار دعم الوزارة لجهود المديريات الإقليمية والأئمة الأكثر جهدًا في خدمة المجتمع.

جدير بالذكر أن قيمة الصك 1800 جنيه تذهب كاملة في صورة لحوم إلى الأسر الأولى بالرعاية دون تحمل أي مصروفات إدارية أو مكافآت من قيمة الصك.