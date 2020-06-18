وزير الري الأسبق يستعرض 4 نجاحات للوفد المصري في الاجتماع الأخير لسد النهضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي: كشف نصرالدين علام وزير الري الأسبق، أن المفاوض المصري في الجولة الأخيرة للمفاوضات حول سد النهضة حقق عدة نجاحات. واستعرض علام، في منشور له على صفحته الشخصية، بموقع "فيسبوك"، الخميس، تلك النجاحات كالتالي: ١. الدفاع عن حقوق مصر المائية في إطار القانون الدولي. ٢. فضح سلوكيات المفاوض الإثيوبي من تعنت وإنكار لأساسيات القانون الدولي أمام مراقبين دوليين من ثلاث قارات. Advertisements ٣. إقرار الوفد السوداني بالتعنت الإثيوبي ضد مصالح وسلامة شعبهم من مخاطر سد النهضة. ٤. إيضاح عدم جدوى التفاوض مع إثيوبيا تمهيدًا لمطالبة المجتمع الدولي بالقيام بدوره وتحمل مسؤوليته قبل انفلات الزمام. اقرأ أيضا: لا تقدم يذكر.. الري تعلن انتهاء مفاوضات سد النهضة وتكشف الكواليس

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