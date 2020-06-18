صفقة 2013 كانت البداية.. تفاصيل جديدة في مقتل شخص بالرصاص بالوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن ملابسات جديدة في واقعة مقتل شخص رميا بالرصاص داخل منزله بحي الوراق شمال محافظة الجيزة.

وقال المصدر إن المجني عليه ويدعى "هاني" سبق ضبطه في قضية اتجار في المخدرات عام 2013، وضُبط بحوزته مليون و103 آلاف قرص مخدر قضى على إثرها فترة عقوبة خلف القضبان.

أضاف المصدر أن الضحية بمرور السنوات أضحى أحد أباطرة الكيف بأحياء شمال المحافظة، حتى اتجه لجمع المال من بعض الأشخاص لتوظيفها في تجارته المشبوهة مقابل أرباح دورية.

Advertisements

مصدر ثان بمباحث الجيزة رجح وقوع الجريمة بسبب خلافات مالية بين المجني عليه وآخرين، لافتا إلى أن فريق بحث رفيع المستوى من إدارة البحث الجنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام يفحص تعاملات الضحية والمترددين على منزله مؤخرا من خلال كاميرات المراقبة.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد هشام لطفي مأمور قسم شرطة الوراق، إشارة من شرطة النجدة بسماع طلقات نارية ووجود مقتيل بدائرة القسم.

وانتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ، وعُثر على جثة شخص يرتدي ملابسه وبه آثار طلق ناري بالجسم. وبسؤال زوجته أفادت بأن مجهولين اقتحموا الشقة واحتجزوها وأطفالها داخل غرفة حتى سمعت صوت إطلاق نار، ولدى خروجها عثرت على جثة زوجها وانصراف الجناة.

وجرى نقل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مزروق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.