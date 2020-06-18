مصر | "كان محبوسا في قضية مخدرات".. مفاجآت حول مقتل زوج أمام أسرته بالوراق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "كان محبوسا في قضية مخدرات".. مفاجآت حول مقتل زوج أمام أسرته بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر أمني مسؤول بقطاع أمن الجيزة عن مفاجآت حول واقعة مقتل زوج رميا بالرصاص، داخل منزله بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة، إذ تبين أن المجني عليه يدعى "هاني" سبق القبض عليه في قضية اتجار في المواد المخدرة عام 2013، وضُبط بحوزته مليون و103 ألف قرص مخدر، وسُجن على إثر ذلك بإحدي السجون.

وأضاف المصدر إلى الخليج 365، أنه بعد قضاء "هاني" مدة عقوبته وخروجه من السجن، أصبح من أكبر تجار المخدرات بحي شمال الجيزة، مشيرا إلى أنه بعدما ذاع صيته إتجه إلى جمع الأموال وتوظيفها في تجارته المشبوهة مقابل أرباح دورية.

ورجح المصدر ذاته إلى أن السبب في وقوع الجريمة خلافات مالية بين المجني عليه، وأخرين حول تجارته.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث لكشف ملابسات مقتل شخص داخل منزله بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وفحص علاقاته.

وتلقى اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بمقتل شخصا داخل منزله بنطاق القسم.

وانتقل العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش، والقوة المرافقة لهما إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة وسؤال زوجته قررت بقيام مجهولين بإحتجازها هي وأولادها، والتشاجر مع زوجها وقتله بعدها رميا بالرصاص.

وجري نقل الجثة إلى المشرحة بواسطة سيارة الإسعاف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النابة العامة لتولي التحقيقات.

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"ابنته اتفقت مع خطيبها وصاحبه على سرقته".. نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة، في كشف ملابسات سرقة 500 ألف جنيه ونصف كيلو ذهب من منزل بكرداسة عقب تقيد نجلته، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع اكتوبر، بورود بلاغا لمـأمور مركز شرطة كرداسة، من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بأنه حال عودته لمنزله عقب مشاركته فى إخماد حريق محدود بقطعة أرض خاصة بعائلته بمحيط سكنه إكتشف تقييد كريمته بغرفه نومها وسرقه خزينه بداخلها مبلغ مالى قدره 500 ألف جنيه، مشغولات ذهبية وزنت 500 جرام، جهاز "دي في أر" الخاص بالكاميرات، من داخل إحدى غرف الشقه سكنه.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة، للوقوف على ملابسات الجريمة وظروفها ودوافعها، وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وبالفحص والمعاينة وسؤال ابنته قررت بقيام شخصان ملثمان بالدلوف للمنزل وتقييدها داخل غرفتها أثناء قيام والدها بإخماد الحريق المشار إليه.

وشكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث جنائي تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتوصلت تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال اكتوبر، إلى عدم صحة رواية كريمة المبلغ وبتضييق الخناق عليها أقرت بإشتراكها مع آخرين خطيبها "حاصل على بكالوريوس"، عامل لمرورهما بضائقة مالية ورغبة خطيبها فى إتمام زواجهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم مجدي موسي وكيل فرقة شمال اكتوبر، والقوة المرافقة له، من ضبط المتهمان اللذان أيدا ماجاء بإعتراف كريمة المبلغ، وأضاف خطيبها بإتفاقهم على سرقة الخزينة عن طريق إلهاء والدها وعائلته بإشعال نيران بمخالفات بقطعة الأرض الخاصة به، وإفتعال تقييد كريمته لدرء الشكوك عنها.

وأضاف المتهم الثاني أنه قام بإخفاء الخزينة بمصرف مياة كائن خلف المنزل محل الواقعة لحين قيام نجلة المبلغ بإحضار المفتاح الخاص بها لفتحها والإستيلاء على محتوياتها، وبإرشادهم تم ضبط جهاز "الدي في أر"، الحزينه وبداخلها جميع محتوياتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.