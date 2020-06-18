أخبار مصر اليوم.. الخارجية تدعو المصريين فى ليبيا بالابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها الخارجية تدعو المصريين فى ليبيا بالابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات، حيث نجحت جهود الدولة المصرية، مُمَثلةً فى وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، فى الإفراج عن 23 عاملاً مصرياً تم احتجازهم من جانب إحدى الميليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا - سبق ظهورهم فى أحد المقاطع المصورة منذ عدة أيام - حيث تمت إعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم 18 يونيو الجارى.





الخارجية تدعو المصريين فى ليبيا بالابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات

نجحت جهود الدولة المصرية، مُمَثلةً فى وزارة الخارجية والجهات الوطنية المعنية، فى الإفراج عن 23 عاملاً مصرياً تم احتجازهم من جانب إحدى الميليشيات المسلحة غير الشرعية غرب ليبيا - سبق ظهورهم فى أحد المقاطع المصورة منذ عدة أيام - حيث تمت إعادتهم بسلامة الله إلى أرض الوطن صباح اليوم 18 يونيو الجاري.





نقيب الأطباء ورئيس فرعية القاهرة يطالبان بإعادة النظر فى إجراء امتحانات الثانوية

طالب الدكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، والدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، بإعادة النظر فى امتحان الثانوية العامة بشكلها التقليدى فى الموعد المزمع عقده 21 يونيو الجارى، فى فترة لا تزال ملامح جائحة كورونا غير واضحة، لما تشكله من بؤرة انتشار فى ظل التزايد المطرد للأعداد، ومن المعلوم أنه يستحيل وقاية هذه الأعداد الغفيرة من الطلاب، تحت أحسن الظروف والإجراءات، مما سوف ينتج عنه زيادة حتمية فى عدد الإصابات بين صفوفهم على مستوى الجمهورية.





شاهد أكبر طائرة للشهيد البطل أحمد المنسى

تعتبر منطقة الزاوية الحمراء من المناطق التى تتصدر المشهد فى الطائرات الورقية وأشكالها المختلفة والرسومات الرائعة التى اصبحت علامة فى سماء المنطقة لكن هذه المرة كان تفكير الشباب مختلف وأكثر نضجاً.

وزير السياحة : "أى فندق هيسرح العمالة هقفله ولو كانوا 70 فندق".. صور

قال الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، لإن أى فندق سياحى سيسرح العمالة سيتم إصدار قرار بغلقه على الفور بشرط يكون هناك مستندات واضحة من العمالة بفصلهم من الفندق.

نقيب الإعلاميين في بيان :أتمنى شفاء أسامة هيكل من فيروس كورونا

أصدر طارق سعده نقيب الإعلاميين، بياناً قال فيه، إنه تلقى ببالغ الحزن خبر إصابة أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بفيروس كورونا، متمنيا له الشفاء من هذا الفيروس، وأن يتم الله شفاؤه على خير.

حسين أبوحجاج: عملت مشهد صامت مع الزعيم وسألنى اشتغلت معايا قبل كده.. فيديو

رغم فترة عمله الصغيرة بالفن إلا أنه شارك أغلب نجوم الكوميديا، بداية من هانى رمزى وهنيدى إلى الزعيم عادل إمام، هو حسين أبوحجاج ابن مركز بنى مزار الذى دخل الفن وعمره 46 عاما .

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الجنوبي

في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع الدول الصديقة والشقيقة، نفذت إحدى وحدات القوات البحرية المصرية الفرقاطة (السويس) والفرقاطة الإسبانية (SANTA MARIA) تدريباً بحرياً عابراً بقاعدة برنيس البحرية بنطاق عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر.

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ننشر أكواد عودة النشاط للأندية ومراكز الشباب وكرة القدم وصالات الجيم والاتحادات

حصل الخليج 365 على الأكواد الخاصة بعودة النشاط الرياضى بكافة الهيئات الرياضية، من أندية ومراكز شباب واتحادات، وصالات الجيم، والتى يصل عددها إلى 5 أكواد وفقا لما حددته وزارة الشباب و الرياضة

إنفوجراف.. أفضل المدربين فى تاريخ الدورى الإنجليزى

عادت منافسات الدوري الإنجليزي مساء أمس، من جديد بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "COVID 19"، ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 82 نقطة، متفوقًا بفارق 25 نقطة، عن أقرب ملاحقيه فريق مانشستر سيتي، الوصيف برصيد 57 نقطة، بعد مرور 29 جولة من عمر مسابقة البريميرليج، ويحتاج الريدز إلى 6 نقاط فقط للتتويج باللقب رسميًا.

السيسى يجتمع برئيس الهيئة الهندسية لاستعراض عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعظيم البعد البيئي في تصميمات ومخططات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وذلك بالتوسع في المساحات الخضراء، لتوفير حياة بيئية وصحية أفضل للمواطنين، فضلاً عن إضفاء طابع التنسيق الحضاري للدولة المصرية الجديدة.

أثرية أمريكية تدعى عثورها على هرمين فى مصر حجمهما 3 أضعاف خوفو

نشرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية تقريرا حول عالمة آثار أمريكية ادعت عثورها على موقعين لأهرامات غير مكتشفة فى مصر، بفضل صور الأقمار الصناعية، وحددت العالمة الأمريكية الموقعين على طول حوض النيل، بفارق 90 ميلا، كلاهما يحتوى على تلال ذات شكل غير عادى.

السيسى لوزير خارجية اليونان: جهودنا في الملف الليبي تستهدف استعادة الدولة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على العلاقات الثنائية الاستراتيجية مع اليونان، وحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، وكذلك في إطار الآلية الثلاثية مع قبرص.

أحد العائدين من ليبيا: كان عندنا كل الثقة إن الرئيس مش هيسيبنا.. فيديو

قدم أحد الشباب المصريين المحررين من أيدى الجماعات المسلحة بمدينة ترهونة الليبية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، على دعمه لهم حتى عودتهم لأرض الوطن، قائلاً: "الحالة كانت تعبانة خالص، وكان عندنا كل الثقة فى الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسى لعودتنا للوطن من جديد، ونشكر الرئيس على حمايتنا من تلك الجماعات المسلحة".

فيديو.. زعيم حزب فى النمسا يتطاول على القرآن: "أخطر من كورونا".. والأزهر يدين

"الكورونا ليس خطرا أعزائى.. القرآن أخطر أؤكد لكم".. بهذه التصريحات المسيئة والتطاول على القرآن بدأ نوربرت هوفر، زعيم حزب الحرية النمساوى، هجوما جديدا على الإسلام، خلال تجمع لمؤيدى الحزب، أمس الأول الثلاثاء، فى سوق «فيكتور أدلر» بالعاصمة النمساوية فيينا.

فيديو.. الرئيس السيسى يهدى بطلى واقعة "حادث السير" بالقاهرة خوذتين

كشف عمر مصطفى ومينا، الشابان الذى اطمأن عليهما الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب حادث سير، خلال تفقده عدداً من المشروعات بشكل مفاجئ فى محافظة القاهرة، تفاصيل الواقعة.

المالية: 258.5 مليار للصحة بالموازنة.. ورفع استثمارات القطاع 7 مليارات جنيه

أكـد الـدكـتور محـمد مـعيط ،وزيـر المـالـية، أن مـوازنـة الـعام المـالـي الجـديـد 2020/ 2021، الـتى أقـــرهـــا مجـــلس الـــنواب، تـــبلغ 2.2 تـــريـــليون جـــنيه مـــنها 1.7 تريليون جـــنيه لـــلمصروفـــات بـــزيـــادة138.6 مــــليار جــــنيه عــــن مــــوازنــــة الــــعام المــــالــــى 2019/ 2020، لافــــتًا إلــــى أنــــه تــــم اســــتيفاء الاســتحقاقــات الــدســتوريــة لــلإنــفاق عــلى الــصحة والــتعليم والــبحث الــعلمى حــيث بــلغ إجــمالــى الاعــتمادات المــالــية المــقررة لهــذه الــقطاعــات بــما فــيها الــجهات المــوازنــية والــهيئات الاقــتصاديــة وبــــعض شــــركــــات الــــقطاع الــــعام وقــــطاع الأعــــمال الــــعام 682.5 مــــليار جــــنيه مــــقارنــــة بـ 545 مليار جنيه بموازنة العام المالى 2019/ 2020