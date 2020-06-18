شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أحد العائدين من ليبيا توجه كلمة للسيسي: «فرحت قلوبنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت والدة أحد المصريين العائدين من ليبيا بعد احتجازهم من جانب الميلشيات الإرهابية الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابعت والدة سيد صلاح أحد العائدين من ليبيا مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد أن الرئيس السيسي «فرح قلوبنا هطير من الفرحة»

وقالت: «اللهم انصر الرئيس السيسي وحمايته من الأعداء والقيادة المصرية والجيش المصري وأن يرزقهم راحة البال بعد إزالة الحزن من قلوب أسر المصريين العائدين من الخارج».