شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخة إقبال الصباح تتبرع بمليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الشيخة إقبال الصباح تبرعها بمليون جنيه للمصريين العائدين من ليبيا مؤكدة على فرحتها بسلامة المصريين. وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد إن فرحتها كبيرة بالصقر المصري عبدالفتاح السيسي وبعودة أبناء مصر سالمين وطالبت بأسماء العائدين من ليبيا حتى يتسنى توصيل مبلغ 25 ألف جنيه لكل مصري عائد من ليبيا أمس. وأكدت الشيخة إقبال اعتزازها بمصر والشعب المصري. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 49,219

تعافي 13,141

وفيات 1,850

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