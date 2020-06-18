شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي بكري عن عودة المحتجزين من ليبيا: «مصر لا تترك ثأرها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر لن تسمح لأحد بالنيل من أي مصري، وهو شاهدناه بعد عودة المصرين المحتجزين في ليبيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس قائلا: «مصر لا تترك ثأرها».

وتابع بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين الذين تعرضوا للتعذيب على يد مليشيات حكومة الوفاق قد عادوا بجهد وبتكليف مبكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي للأجهزة الأمنية والدبلوماسية بأن تبذل قصارى جهدها من أجل عودة أبناء مصر سالمين.

وأضاف الإعلامي مصطفى بكري: «عندما يتحدث القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس الجمهورية وعندما يسمع صوته للآخرين، اعتقد أن الكثيرين منهم لا يجدوا أمامهم غير الاستجابة».

وأكد بكري أن مصر لن تسمح لأي أحد من النيل من المصري أي كان مكانه أو زمانه، موضحا أنه بالرغم من عودة المصريين المحتجزين من ليبيا لتعم الأفراح في الشارع المصري ولكن ما زال في داخلنا غصة فهؤلاء الخونة والإرهابيين المليشيات الإرهابية فأمر خطف المصريين تم عن طريق حكومة الوفاق.