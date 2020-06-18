شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أسماء مشاهير بورسعيد على قاعات الديوان والشوارع بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد، السكرتير العام للمحافظة، وعبدالعظيم رمضان، السكرتير العام المساعد والعقيد أحمد فتح الله المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات والإدارات ورؤساء الأحياء ببورسعيد.

وصدّق المجلس التنفيذي برئاسة اللواء عادل الغضبان، على عدد من القرارات شملت، تسمية قاعات الديوان العام بأسماء الشخصيات المؤثرة من أبناء المحافظة، وإعادة تسمية الشوارع التي تحمل أرقام وأسماء متشابهة ومتكررة بأسماء أخرى طبقا لما تحدده اللجنة المشكلة في هذا الشأن، والتصديق على الطلب المقدم من شركة أنابيب البترول لضم قطعة الأرض الملاصقة لمحطة التدفيع الخاصة بالشركة لاستيعاب توسعات نقل المنتجات البترولية.

كما صدق المجلس التنفيذي على تعديل تخصيص الأرض المخصصة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتصبح لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب، وكذلك تجديد مدة حق الانتفاع بالأرض المقام عليها ٤ مخابز أفرنجي طبقا للقيمة المحددة من اللجنة المختصة، كما تم التصديق على تخصيص قطعة أرض لبناء مسجد بمشروع الإسكان التعاوني بمنطقة ناصر وأمين.

و خلال الاجتماع، تمت الموافقة على تعديل المخطط لشارع البترول بما يحقق السيولة المرورية خاصة أن شارع البترول سيربط يين العديد من أحياء المحافظة، ويعد طفرة في مجال الطرق بأحياء الزهور والضواحي كونه امتدادا لمحور ٣٠ يونيه، والموافقة على تخصيص حارات مرورية لشركة جوباص للنقل البري بالموقف الحالي لحين تشغيل الموقف الجديد، لتقديم خدمات متميزة ومتنوعة للمواطن في مجال النقل البري، بالإضافة إلى التصديق على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ترحيل موقع محطة رفع المياه العكرة بالكاب الكيلو ٣٤ جنوب بورسعيد.

وفى ختام جلسه المجلس التنفيذي، وافق محافظ بورسعيد على كتاب مديرية الإسكان والمرافق بشأن إنشاء عدد ٨ أبراج في مشروع أبراج بالميرا على أرض السلخانة القديمة بحي الضواحي، وكذلك تعديل الحد الغربي للأرض المخصصة لإقامة كنيسة بالحي الإماراتي.

وقال محافظ بورسعيد إننا «نفخر بمستوى الإنجازات التي شهدته المحافظة في جميع المجالات، والذي جعلها محافظة حضارية تنموية في المقام الأول»، موجها الشكر للقيادة السياسية وجميع الجهات المعنية على جهودهم المتواصلة في الارتقاء بالمحافظة وإقامة المشروعات العملاقة تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ببورسعيد.

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