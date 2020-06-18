شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربیة ترحب بعودة العمال المصریین المحتجزین من لیبیا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة بعودة العمال المصریین الذین كانوا محتجزین في لیبیا إلى الأراضي المصریة الیوم الخمیس، مشیدة بالجھود التي قامت بھا مؤسسات الدولة المصریة في متابعتھا لھذه القضیة منذ بدایتھا وتعاملھا معھا إلى أن تم الإفراج عن العمال وتأمین سلامتھم.

وأعرب مصدر مسؤول بالأمانة العامة عن إرتیاح الجامعة لسرعة حسم ھذه القضیة ومعالجتھا بھذا الشكل الناجح، ووجھ التھنئة إلى الدولة المصریة قیادة وحكومة وشعباً على عودة العمال سالمین وجمعھم مع أسرھم وذویھم.

كما أثنى المصدر على الدور الذي إضطلعت بھ حكومة الوفاق الوطني اللیبیة في تعاملھا الحازم والسریع مع جریمة إحتجاز العمال المصریین، وما أعلنت عنھ الجھات الأمنیة المختصة بشأن التحقیق فیھا وتقدیم مرتكبیھا للعدالة، وما قامت بھ من جھد في سبیل الإفراج عن العمال والتعاون مع الحكومة المصریة في تأمین عودتھم إلى مصر.