شكرا لقرائتكم خبر عن «عناني» يشهد إعادة فتح متحف الغردقة.. و5 ساعات فترة التشغيل وتحديد مسار للزائرين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، مساء الخميس، إعادة افتتاح متخف الغردقة للزيارة استعدادا لاستئناف حركة السياحة الخارجية أول يوليو المقبل ليكون أول متحف وموقع أثري في مصر يتم افتتاحه منذ تعليق عمل المتاحف في مصر مارس الماضي بسبب فيروس كورونا.

حضر إعادة الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، ومحافظ البحر الأحمر.

وكشف وزيري عن افتتاح عدد من المواقع الأثرية والمتاحف أمام الزائرين مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال يوليو المقبل.

ويتابع الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار لعملية التعقيم والتطهير الدوري لجميع المتاحف التابعة للوزارة.

وذكر «وزيري» أن دليل التعليمات الخاصة بالزيارة للمتحف للوقاية من فيروس كورونا، للحفاظ على العاملين بالمتحف خاصة لمن يتعامل مع الجمهور بشكل مباشر من إداريين وفنيين وموظفين شباك التذاكر والتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي خلال فترة عمل المتحف بالإضافة إلى اللافتات الإرشادية وانه في بداية إعادة فتح المتحف لن يكون هناك توافد أعداد كبيرة، من الزائرين لحين عودة حركة الطيران والسياحة من جديد وشملت التعليمات تحديد العدد المسموح به في كل قاعة من قاعات المتحف، حسب سعة القاعة نفسها وتعقيم المتحف بشكل كامل صباح كل يوم، وقبل بدء العمل ودخول الزائرين ومن المقرر أن تكون مواعيد عمل المتحف لمدة 5 ساعات من العاشرة صباحا إلى الثالثة عصرا في الفترة التجريبية للافتتاح.

من جانبه كشف المهندس خالد محفوظ، رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة والشريكة لوزارة السياحة والآثار بمتحف الغردقة، أن عمليات التعقيم والتطهير للمتحف تمت أكثر من مرة وتكرار التعقيم والتطهير من خلال الالتزام بضوابط الزيارة من خلال وزارة السياحة والآثار ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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