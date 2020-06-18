شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالرازق: 5 أصناف من البشر مجرمون من شفاعة النبي محمد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، ان شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حق، لكن لا ينالها ٥ أصناف من البشر.

وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «اللاعنون الذين يكثرون من لعن الناس، وأيضا المشركون، والظالمون، والارهابيين، بنص حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم ،وكل غالٍ مارق)».