شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان عبدالرازق: 5 أصناف من البشر مجرمون من شفاعة النبي محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، ان شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حق، لكن لا ينالها ٥ أصناف من البشر.
وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «اللاعنون الذين يكثرون من لعن الناس، وأيضا المشركون، والظالمون، والارهابيين، بنص حديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم: (صنفان من أمتي لن تنالهما شفاعتي: إمام ظلوم غشوم ،وكل غالٍ مارق)».
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