شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة البحيرة»: شفاء وخروج 26 متعافيًا.. ونسبة اشغال المستشفيات 70% من المخصص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عن شفاء خروج عدد 26 حالة تعافى وشفاء كامل من فيروس كورونا المستجد من مستشفيات العزل في نطاق المحافظة وعودتهم إلى منازلهم بعد تلقى الرعاية والعلاج اللازم، ليرتفع بذلك إجمالى عدد المتعافين من الفيروس بنطاق المحافظة إلى 705 شخصًا.

وأشار إلى أن المحافظة سجلت 130 حالة لأطفال أقل من 18 سنة منذ بدء انتشار الفيروس، وشفى منهم 100 حالة وغادروا المستشفيات، والباقى في طريقهم للشفاء ولم تسجل المحافظة أي حالة وفاة لأطفال.

وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل المديرية، إنه تم تخصيص 30% من الطاقة الاستيعابية لمستشفيات البحيرة لحالات فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن النسبة المستغلة من المخصص لم تتجاوز 70%.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على الدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقدم أفضل رعاية للمصابين مثمنًا الدور الوطنى للطواقم الطبية في العمل بكل اخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأضاف «المحافظ» باستمرار عمل اللجان المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين.

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