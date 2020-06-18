محافظ القليوبية يتفقد مستشفىات بنها للاطمئنان على الخدمة الصحية لمصابي كورونا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، مستشفى التأمين الصحي ببنها، ومستشفى بنها التعليمي وحميات بنها، للاطمئنان على الخدمة الصحية لمصابي كورونا.

رافقه خلال الزيارة اللواء هشام خشبه السكرتير العام المساعد والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

كما اطمأنوا على توافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية.

واستمع المحافظ من مديري المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها.

وأشاد بجهود الأطباء والتمريض في مهمتهم الإنسانية، ووجه باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة، مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بالمتابعة والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.

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محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات بنها

محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات بنها

محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات بنها

محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات بنها

محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات بنها

محافظ القليوبية يتفقد مستشفيات بنها