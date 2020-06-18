شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو الغيط» يرحب بمبادرة جيبوتي باستضافة مؤتمر وساطة بين الصومال وأرض الصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن تثمينه لمبادرة رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله، برعاية واستضافة مؤتمر الوساطة بين جمهورية الصومال الفيدرالية وأرض الصومال يوم 14 يونيو، معتبراً أن هذه الخطوة الإيجابية من شأنها أن تدفع بجهود تثبيت دعائم الاستقرار والمصالحة ودفع عجلة التنمية في الصومال وعموم منطقة القرن الأفريقي.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبوالغيط وجه رسالة خطية إلى الرئيس جيله، عبر فيها عن تقديره لجهوده المخلصة في هذا المضمار وتأييد الجامعة الكامل لها، واستعدادها لتقديم أي مساندة لهذا المسار التفاوضي، وبما يعزز من الدعم العربي للصومال واستقراره وجهود التعاون والتكامل في المنطقة ككل.

كما وجه أبوالغيط رسالة مماثلة إلى رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، أثنى فيها على هذه المبادرة ومشاركة الرئيس محمد عبدالله فرماجو في مؤتمر الوساطة، وأكد له على استعداد الجامعة لمساندة هذا الجهد والتزامها بمواصلة دعمها للصومال في كل ما يحافظ على أمنه ويعزز من استقراره ويلبي تطلعات شعبه.