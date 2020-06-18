شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.. «تعليم المنوفية» تتسلم أجهزة تعقيم اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية تسلّم وتوزيع معدات وأجهزة التعقيم وأدوات الحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتي تنطلق الأحد 21 من يونيو الجاري.

وأكد الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، في بيان، الخميس، أن الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة قامت بتسلّم العبوات المغلقة من الكمامات الطبية والقفازات التي سيتم توزيعها على الملاحظين والمراقبين وجميع العاملين باللجان علاوة على أغطية الأحذية التي سيتم توزيعها على الطلاب والمعلمين عند دخول اللجان.

كما أكد أنه أصدر توجيهاته لمديري عموم الإدارات التعليمية بالمحافظة بتطهير وتعقيم المدارس قبل تسليمها كلجان وأثناء انعقاد الامتحان قبل دخول الطلاب اللجان وبعد الانصراف منها كإجراء احترازي وقائي، مشيرًا إلى أن جميع الإدارات انتهت من تركيب وتجهيز وتجربة بوابات التعقيم والتطهير على مداخل جميع اللجان استعدادا لاستقبال العاملين باللجان بدء من الجمعة 19- 6 والطلاب الأحد 21 -6.

وذكر أن خطة الاستعدادات لامتحانات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية تضمنت مجموعة من الآليات لتنظيم وتأمين اللجان من خلال زيادة عدد أفراد الأمن الإداري المكلفين بتأمين اللجنة من الداخل، وذلك بجانب خطة مديرية الأمن لتأمين اللجان من الخارج.

من جانبه شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، على ضرورة الانتهاء من تجهيز مقار اللجان والتأكد من نظافتها لاستقبال الطلاب، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من خلال تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بلجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم نقل العدوى بين الطلاب حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مؤكدًا على استمرار عمل اللجان المشكلة للمرور على المدارس ولجان الامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدارس لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا وإعداد تقرير بهذا الشأن، مشددًا على التنسيق مع وزارة التربية والتعليم والصحة لتوفير طبيب في كل لجنة سير امتحانات.

وأصدر «سويد» أمرا إداريًا بالتنبيه على جميع العاملين بديوان المديرية ودواوين الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بضرورة الالتزام بالحضور لمقار عملهم اعتبارا من الأحد الموافق 2020-6-21 تزامنا مع بداية امتحانات الدور الأول للثانوية العامة والدبلومات الفنية.

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وأكد سويد أن هذا القرار جاء نظرا لحالة الاستنفار الكبرى التي تشهدها المديرية والإدارات التعليمية استعدادا لبدء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية.