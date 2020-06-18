شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الرحمة ليست للمسلمين فقط.. وتجوز حتى على الملحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله أرسل رحمته للعالمين ولم يقل الله في كتابه العزيز للنبي محمد صلى الله عليه وسلم «وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين».

وأضاف الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «يجب أن ندعو بالرحمة لكل الناس، فيه ناس لو في إيديها تقول وما أرسلناك رحمة للمسلمين وشوية شوية يقولوا للمؤمنين بس، يعني مش أي مسلم كده، وبعدها للمصلين بس، وبعدها للي بيصلوا معانا صلاة الفجر، إيه الغلاسة دي؟!».

وحذر الجندي، من الخلط بين الرحمة والمغفرة: «المغفرة منقدرش نطلبها إلا لمن يقول لا إله الله، وهي عضوية خاصة، وهناك فارق بينهما، وجاء في القرآن رب اغفر وارحم، فالواو حرف عطف يفيد المغايرة، وكل الآيات التي رفض فيها شفاعة الأنبياء للكفار، كانت تتحدث عن المغفرة وليست الرحمة، فيجوز الرحمة لكافر أو لملحد أو سكير أو لشاذ أو لبغي، فرحمة الله وسعت كل شيء».