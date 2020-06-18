شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الشرقية»: إجراء ثالث ولادة قيصرية لمصابة بكورونا بمستشفي العزل بفاقوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفريق الطبي بمستشفي فاقوس النموذجي أحرى ثالث ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -١٩»، وتتلقي الخدمة الطبية بمستشفي العزل فاقوس النموذجي، وذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، مضيفاً بأن الأم والمولود بحالة جيدة، مشيراً بأنها تعد الحالة الثالثة التي تم إجراء جراحة ولادة قيصرية لها، والحالة السابعة حمل بمستشفي العزل بفاقوس.

وكلف وكيل الوزارة مدير المستشفي، بالاطمئنان على الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهم، مقدماً الشكر للفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض والخدمات المعاونة بمستشفي فاقوس على المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين، مشيداً بالجهود المخلصة والعطاء المستمر للجيش الأبيض بجميع مستشفيات العزل خلال هذه الفترة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.