شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تعلن ثانى حالة وفاة بين أعضائها بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد علاء، عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن لجنة إدارة الأزمات بالنقابة رصدت منذ قليل، ثانى حالة وفاة لطبيب أسنان، بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، هو الدكتور عمرو شبكة، أستاذ العلاج التحفظى بالقصر العيني، بعد أيام من إعلان الشهيد الأول الدكتور أحمد يوسف عكاشة، البالغ من العمر حوالى 59 عاما، بمستشفى الكهرباء.

وأوضح عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، التى تمكنت النقابة من خلال لجنة إدار الأزمات، من حصرها بلغ نحو 60 إصابة، وحوالى 86 حالة اشتباه، وحالتى وفاة.

يأتى ذلك بعدما أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عدة طرق للإبلاغ عن إصابة أطباء الأسنان بفيروس كورونا COVID19، بأنحاء الجمهورية، من خلال التواصل عن طريق الواتس أب علي الأرقام الآتية:-

1- النقابة العامة لأطباء الأسنان 01061551450

ويتم إرسال البيانات الآتية :

- الاسم / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : اشتباه / ايجابي /

مخالط لإيجابي/ مخالط المخالط

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2- اتحاد المهن الطبية 01550003456

ويتم إرسال البيانات الاتية :

- الاسم / الوظيفة / مكان العمل / رقم القيد / الرقم القومى / تليفون للتواصل

الشكوي : اشتباه / إيجابي /

مخالط لايجابي/ مخالط المخالط

3- وزارة الصحة 01204854721

ويتم إرسال البيانات الاتية :

الاسم / مكان العمل / الوظيفية / الشكوى أو الاستفسار.