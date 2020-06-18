شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تشترى 240 ألف طن قمحا فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الخميس، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية وذلك للشحن على مدى الفترة من 25 يوليو إلى الخامس من أغسطس .
أوضحت الهيئة أن الكمية تشمل 120 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الروماني ومثلها من القمح الأوكراني، مع دفع المقابل عند الاطلاع.
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