شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع المصرية تشترى 240 ألف طن قمحا فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية، اليوم الخميس، إنها اشترت 240 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية وذلك للشحن على مدى الفترة من 25 يوليو إلى الخامس من أغسطس .

أوضحت الهيئة أن الكمية تشمل 120 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الروماني ومثلها من القمح الأوكراني، مع دفع المقابل عند الاطلاع.