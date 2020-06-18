شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تتمنى الشفاء العاجل لوزير الإعلام أسامة هيكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بخالص التمنيات بالشفاء العاجل لأسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، وأن يتم بروتوكول العزل و يعود لممارسة عمله في أقرب فرصة.

وكانت مصادر بوزارة الدولة للإعلام أكدت من قبل أن أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، يخضع حاليا للعزل المنزلى بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا.وقالت المصادر، إن "هيكل" يخضع حاليا للعزل المنزلى، ومن المقرر أن يجرى بعض التحاليل خلال الساعات المقبلة.

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يذكر أن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام أكد من قبل أن وزارة الدولة للإعلام حرصت خلال الفترة الماضية على نقل صورة واضحة عن طريقة تعامل الحكومة مع أزمة كورونا، وأن تواجده ضمن فريق لجنة إدارة أزمة كورونا مكنه من الإطلاع على كافة التفاصيل والتوجهات الحكومية في التعامل مع الأزمة، موضحاً أنه بعد معظم اجتماعات اللجنة يتم عقد مؤتمر صحفي يتم بثه على الهواء مباشرة للإعلان بكل شفافية عن سياسة التعامل مع أزمة الفيروس وفق كل مرحلة.