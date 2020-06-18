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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. أولى كلمات العائدين: «تحيا مصر وشكراً للرئيس السيسى».. المصريون فى حمى الدولة القوية بالداخل والخارج.. أفراح فى قرية كوم الرمل ببنى سويف بعودة ال 23 مصرياً من ليبيا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسى لم يغمض له جفن ووجه الأجهزة المعنية ب «خلية أزمة».. والتنسيق كان على أعلى مستوى لإعادة أبنائنا.
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ـ مصر لا تنسى أبناءها وتختار معاركها فى الزمان والمكان.. أولى كلمات العائدين: «تحيا مصر وشكراً للرئيس السيسى».. المصريون فى حمى الدولة القوية بالداخل والخارج.. أفراح فى قرية كوم الرمل ببنى سويف بعودة ال 23 مصرياً من ليبيا.. محافظ مطروح: الرئيس السيسى لم يغمض له جفن ووجه الأجهزة المعنية ب «خلية أزمة».. والتنسيق كان على أعلى مستوى لإعادة أبنائنا
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