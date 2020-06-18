شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: تنفذ حملات لرفع تراكمات القمامة وإزالة التعديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة بعدة طرق بمركز ومدينة الصف، تحت إشراف العميد على عبدالله رئيس المدينة، حيث نفذت أجهزة الوحدة المحلية بالودي حملة نظافة بتوجيهات من اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، تم خلالها رفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بنطاق الوحدة وطريق 21.

وفى السياق واصلت أجهزة المحافظة حملات الإزالة للبناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة، حيث تم إزالة أعمدة وحوائط سور على مساحة 400 متر طولي بطريق أبو النمرس أمام معهد طيبه كوبري الست بحضور المهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس .

وفى مركز الواحات البحرية تمت إزالة حجرة من بلوك الحجر الجيري وأخري لسور من بلوك الحجر الجيري بطول 20 متر بمنطقة قصعة 3 ، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبمتابعة الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية.

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كما استكملت مركز الواحات البحرية أعمال الرش والتطهير بنطاق المدارس المعاهد الأزهرية بمركز الواحات البحرية، كما تم رش وتعقيم مبردات التمور بالكامل من الداخل والخارج .

وكان أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن أجهزة المحافظة بالتنسيق مع قوات الشرطة تمكنت من هدم وإزالة 100 عقار حتى سطح الأرض، خلال الشهر الماضى، وذلك ضمن الموجهة التي بدأتها محافظة الجيزة لإزالة العقارات المخالفة والضرب بيد من حديد لضبط كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، خاصة وأن الدولة تنفذ خطة إجراءات وقائية لحماية المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، مضيفا لـ"الخليج 365"، أنه وجه بوقف تراخيص البناء 6 أشهر بالتزامن مع تنفيذ حملات موسعة بنطاق المحافظة لإزالة البناء المخالف، حتى تتمكن أجهزة المحافظة من ضبط البناء المخالف وهدمه حتى سطح الأرض، كما أنه يتم تحويل المخالف للنيابة العسكرية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء وتطبيقا لقانون الطوارئ .