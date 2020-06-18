شكرا لقرائتكم خبر عن أنكرت وجود الله.. جنة تهز العالم باعتناقها الإسلام وهذا ما قالته فى بينى وبينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "صرت مسلمة"، بهذه الكلمات بدأت فيديو هز العالم بعدما أنكرت وجود الله لسنوات طويلة، هي قادمة من المجتمع الكوري الذي يعتبر نصف أبنائه ملحدين، وهي كانت واحدة منهم، قبل أن تبدأ رحلة البحث عن إله، وتبحث في جميع الأديان إلى أن هداها الله إلى الإسلام.

اليوتيوبر الكورية الشهيرة "جنة"، تخصصت خلال السنوات الماضية في تعليم اللغة الكورية للعرب، ونقل الثقافة الكورية عبد يوتيوب، وبالفعل جذبت الكثير من الجماهير لأعمالها، ولكن مؤخرا تصدرت قائمة الترند، بعدما نشرت فيديو صادم تعلن فيه تجربتها مع الإسلام.

لأول مرة تتحدث جنة لبرنامج بيني وبينك، الذي يقدمه حسن مجدى، تكشف الكثير من الأسرار عن رحلتها، ولماذا اختارت الدين الإسلامي بعد رحلة طويلة من البحث.

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تقول جنة أنها لما تكن تشعر بالسلام خلال حياتها كملحدة، ومرت بأوقات صعبة، وبدأت رحلة البحث عن دين، ودرست معظم الاديان، من المسيحية واليهودية والإسلام، إلى البوزية والسيخ وغيرها من الديانات، ولكن لم يقنع عقلها وقلبها سوى الإسلام.

جنة بكت في المسجد عدة مرات، لم تعرف سببا محددا لهذا، ولكن بمجرد تواجدها في المسجد وسماع القرآن كانت تجد نفسها تبكي.