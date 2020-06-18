محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
أنهت إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، الخميس، خدمة احمد سعد ابراهيم عبد الرحمن، والمشهور بأحمد الدمنهوري، لخروجه على مقتضيات العمل الوظيفي، وسفره للخارج دون إذن، ودعمه للفكر المتطرف والجماعات الإرهابية على صفحته.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أنه لم يعد للمذكور أي علاقة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ولا بالأوقاف، أو الجهات التابعة لها نهائيًا.
كانت هذه تفاصيل خبر لدعمه للفكر المتطرف.. الأوقاف تنهى خدمة موظف بمجلس الشئون الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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