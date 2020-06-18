الإياتا تطلق بوابة لأمن الطيران ومكافحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلن ألكساندر دي جونياك، رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، تدشين بوابة استخبارات المخاطر الأمنية SIRP"

وقال في بيان له، الخميس، أن البوابة خاصة للإبلاغ عن الحوادث لمساعدة شركات الطيران على التخفيف من المخاطر الأمنية وإدارتها، وتتضمن أحدث قيود ومتطلبات الدول والمطارات المفروضة نتيجة انتشار فيروس كورونا، وتساعد الشركات والركاب .

وأضاف، أنه تم تطوير بوابة (SRIP) لتبادل المعلومات بين شركات الطيران والمطارات ومقدمي خدمات الملاحة الجوية (ANSPs)، وسيتم تعزيز المعلومات التي تشاركها شركات الطيران عن طريق البيانات مفتوحة المصدر (الإشعارات والتحذيرات والنشرات والمحظورات والتقارير الإعلامية) لتوفير رؤية شاملة للأمن والسلامة البيولوجية والحوادث التشغيلية في محيط المطارات.

Advertisements

ولفت إلى أنه يمكن شركات الطيران من اتخاذ قرارات تشغيلية مستندة إلى المخاطر في الوقت الحقيقي لإدارة التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أن السلامة والأمن هما أهم أولويات صناعة النقل الجوي، وتوفر بوابة (SRIP) أحدث بيانات الحوادث الأمنية التي ستجعل الطيران أكثر أمانًا.

من جانبه قال ماثيو فوغان مدير الأمن في الإياتا، إن البوابة تشمل معلومات عن مناطق الإصابات على مستوي العالم والتي يستفيد منها بشكل خاص شركات الطيران خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فور بدء التشغيل خلال الأيام المقبلة.

وأِوضح أنه لزيادة تحسين التخفيف من المخاطر الأمنية، تعمل الإياتا مع الدول ومنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» لتحسين مستويات تبادل المعلومات الأمنية، منوها إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في مناطق الصراع علي مستوي العالم، كما سبق أثناء الهبوط المأساوي لرحلة الخطوط الجوية الأوكرانية PS752 في وقت سابق من هذا العام .

وأضاف ماثيو، أن بوابة معلومات المخاطر الأمنية (SRIP) تعد فرصة مهمة لمواصلة التعاون بهدف مشترك هو بناء صناعة النقل الجوي وتكون أكثر أمانًا ومستدامة، وقال إن جائحة COVID-19 تسببت في حالة من التعاون بمستويات غير مسبوقة بين جميع أصحاب المصلحة في الصناعة من شركات ومصانع ومطارات وصناعات غير مباشرة، كذلك تعاون كبير مع الحكومات.