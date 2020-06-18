محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:
قال طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إنه تلقى ببالغ الحزن، خبر عزل أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، لمخالطته مصابا بفيروس "كورونا".
وأضاف سعدة، في بيان الخميس، "أتمنى الشفاء لأسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، من هذا الفيروس إذا ثبتت إصابته".
وتابع نقيب الإعلاميين: "أدعو الله أن يتم شفاؤه على خير".
وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وضعه في العزل المنزلي لعدة أيام لمخالطته أحد مصابي "كورونا".
اقرأ أيضا:
وزير الإعلام يخضع للعزل المنزلي بعد مخالطته أحد مصابي "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عزل وزير الإعلام منزليًا.. نقيب الإعلاميين: كل الدعوات له بالشفاء من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.