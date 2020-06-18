الأوقاف تحرر محضرا ضد شخص بالدقهلية ادعى عمله بالوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

حررت مديرية أوقاف الدقهلية محضرًا رقم (1447) بتاريخ اليوم الخميس، للمواطن احمد محمود بديع فضا، بعد انتحاله وادعائه صفة أنه يعمل لدى وزارة الأوقاف.

وحذرت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، بشدة كل من يحاول أن ينتحل صفة الانتساب إليها، علمًا بأن المذكور، استغل صفة الانتحال هذه في نشر أفكاره لدعم الجماعة الإرهابية.

وأِشارت، إلى أنه تم إبلاغ الجهات المعنية، وتكليف الإدارة القانونية بمحافظة الدقهلية برفع قضية ضد المذكور لإساءته إلى اسم وزارة الأوقاف بما نشره على صفحته .