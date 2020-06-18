نقابة القراء تنعى الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

تقدمت النقابة العامة لقراء ومحفظي جمهورية مصر العربية، بخالص العزاء للأمة الإسلامية في وفاة الشيخ علي الحسيني، المبتهل بالإذاعة والتلفزيون.

وتوفي صباح اليوم، الشيخ علي الحسيني المبتهل بالإذاعة والتلفزيون عن عمر يناهز 60 عامًا.

وُلد الحسيني بقرية جميزة بنى عمرو مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، لأسرة فقيرة مكونة من ولدين وبنتين، وأصيب في صغره بفقدان البصر، وبعدها أصيب بمياه بيضاء على العين اليسرى، ولم يرَ إلا بنور بسيط بدأ حفظ القرآن الكريم بكُتاب القرية وهو في سن صغيرة.

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وأوصى الحسيني، قبيل وفاته بأن يدفن في مقابر السيدة زينب، نظرا لحبه الشديد لها.

وقال الحسيني في وصيته: "أوصي أهلي وأولادي وأخي وكل من يرى هذه الوصية أن ينفذها، فأنا أتمنى من الله تعالى أن أدفن في مقابر السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها وذلك لما في قلبي لهذه السيدة الحسيبة النسيبة وأرجو من الله تعالى أن يحشرني معها حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يحشر المرء مع من أحب".