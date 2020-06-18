محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقا اندلع في مقر شركة مقاولات بحي المهندسين، وسط المحافظة. مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من شرطة النجدة بنوشب حريق في مقر شركة (جاردن هيلز) بالطابق الـ14. ودفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه استراتيجية والاستعامة بسلمين هيدروليكيين. وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران، ومنعوا خطر امتدادها إلى الشقق المجاورة، ونتج عن الحريق تفحم م

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حريق يلتهم محتويات شركة في المهندسين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.