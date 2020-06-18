صفقة المليون تحولت سرابا.. كواليس مأمورية الضبعة داخل وكر لإنتاج الحشيش (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تتوالى الضربات الأمنية التي توجهها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ضد تجار ومروجي المواد المخدرة ليسقط هؤلاء تباعا.

ناشط عنصرين إجراميين بمطروح كان محل رصد ومتابعة الأجهزة الأمنية، إذ تخصصا فى الاتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة متخذين دائرة قسم شرطة الضبعة مكاناً لمزاولة نشاطهما.

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مأمورية من مكافحة المخدرات والأمن العام تنسيقا مع مديرية أمن مطروح استهدفت وكر المتهمين وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 82 طربة حشيش تزن 20.500 كجم، 2 كجم من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش، مكبسين حديد، 3 قطع معدنية تستخدم فى عملية كبس مخدر الحشيش إضافة إلى 70 ألف جنيه وهاتفي محمول وميزان وسيارة.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بمليون و170 ألف جنيه. ويأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.